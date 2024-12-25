النشرة: لقاء في محافظة النبطية لبحث قرار تلزيم رفع الانقاض في الجنوب

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن عقد لقاء مكتب محافظ النبطية هويدا الترك، وتمحور اللقاء في حيثيات قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي الواقع فيه 17 كانون الاول 2024 القاضي بتكليف مجلس الجنوب واعداد دفتر الشروط تمهيدًا للبدء بتلزيم رفع الانقاض في مختلف المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي، والبدء بعملية مسح الاضرار ولاسيما في جنوب لبنان.

كما تناول اللقاء الجهود المبذولة في مدينة النبطية للتخفيف من معاناة المواطنين ولاسيما المبادرات الخيرية، وضرورة قيام الجهات المعنية بكافة الاجراءات القانونية التي تهدف إلى تسهيلها وتفعيلها لما لها من اثرٍ طيّب في إعانة المواطنين والمتضررين من جراء العدوان الاسرائيلي.

واكد المجتمعون على ضرورة التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية لتأتي المبادرات موائمة للاحتياجات ومتكاملة فيما بينها، مراعين حقوق أصحاب الحقوق عند تنفيذ عمليات ازالة الركام من الأملاك الخاصة.