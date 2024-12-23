جيش كوريا الجنوبية: 1100 جندي كوري شمالي قتلوا أو جرحوا في الحرب الروسية الأوكرانية

ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، "أننا نقدر أن نحو 1100 من الجنود الكوريين الشماليين الذين شاركوا مؤخرا في قتال مع القوات الأوكرانية" سقطوا بين قتيل وجريح، خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

ورصدت الهيئة كذلك استعدادات تدفعها إلى الظن أن كوريا الشمالية تستعد لإرسال قوات جديدة إلى روسيا على شكل تعزيزات أو للحلول مكان تلك التي تقاتل هناك راهنا.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أيضا أن المعلومات التي جمعتها سيول تشير إلى أن الشمال "ينتج ويرسل مسيّرات تتمتع بنظام تدمير ذاتي" إلى روسيا و"يزودها أيضا قاذفات صاروخية من عيار 240 مليمترا ومدافع من عيار 170 مليمترا".

ورأى الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية تسعى إلى تطوير قدراتها الحربية التقليدية بمساعدة روسيا بالاستناد إلى خبرة الأخيرة في معاركها ضد القوات الأوكرانية.

ورأت هيئة الأركان أن "ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع التهديد العسكري من جانب الشمال حيالنا".

وتذكر الدول الغربية بأن الآلاف من الجنود الكوريين الشماليين أرسلوا إلى روسيا في الأسابيع الأخيرة دعما للجيش الروسي.

ويتجنب الكرملين في كل مرة يُسأل فيها عن هذا الموضوع، الخوض فيه محجما عن تأكيد هذه المعلومات.