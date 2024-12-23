"الأهرام": نتانياهو لا يزال يسعى إلى إطالة أمد الحرب في غزة إلى أقصى حد ممكن

أفادت صحيفة "الأهرام" المصرية، بأن "قوى إقليمية ودولية عديدة تواصل جهودها الحثيثة، من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قطعت شوطا مهما في هذا السياق. لكن رغم ذلك، ما زالت إسرائيل حريصة على توجيه رسائل في اتجاهات مختلفة تفيد بأنها تعمل على عرقلة تلك الجهود، بهدف إطالة أمد الحرب إلى أقصى حد ممكن رغم كل التداعيات التي أسفرت عنها".

ورأت الصحيفة، أن "إطالة أمد الحرب تتماهى مع حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي لا يعبأ حتى بالتداعيات السلبية التي تتعرض لها إسرائيل نفسها، سواء ما يتعلق بالفشل في إطلاق سراح الأسرى، أو ما يتصل بالتعرض لمزيد من الهجمات الصاروخية من جانب ميليشيا الحوثيين في اليمن، وآخرها الهجوم الذي شن في 21 الحالي، وأسفر عن إصابة 30 إسرائيليا وهروب عدد كبير من الإسرائيليين إلى الملاجئ، بعد أن فشلت منظومة الدفاع الجوي في اعتراض الصاروخ".

وأشارت إلى أن "نتانياهو بهذا التعنت الواضح يسعى إلى استغلال إطالة أمد الحرب في صرف الانتباه بعيدا عن الملفات الداخلية المفتوحة، والتي يواجهها حاليا، حيث قام بالمثول أمام قضاة المحكمة في تل أبيب للمرة الرابعة للإدلاء بأقواله في قضايا الفساد والرشوة واستغلال المنصب، كما أن محاولاته تحميل مسؤولين آخرين مسؤولية الإخفاق الأمني الكبير الذي تسببت فيه عملية طوفان الأقصى التي نفذت في 7 كانون الأول 2023، قد لا تلقى نجاحا كبيرا".

ولفتت إلى أن "الحاجة ملحة لتعاون المجتمع الدولي، من أجل ممارسة ضغوط أقوى على إسرائيل، ونتانياهو بصفة خاصة، بهدف التوقف عن عرقلة الجهود المضنية التي تبذل للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتوقف عن التسويف والمماطلة من أجل تحقيق أهداف تتماهى مع حسابات شخصية بحتة".