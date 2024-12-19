أفادت مصادر جريدة "الأخبار"، بأن الجيش الإسرائيلي لم يقدم في الاجتماع الثاني للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في بلدة الناقورة، "مهلة محدّدة للانسحاب الكامل من جنوب لبنان ولم يعد بالتوقف عن خرق وقف إطلاق النار".
وعلمت "الأخبار" أن ضباط الجيش اللبناني، "طالبوا وفد جيش العدو بالانسحاب من بعض المناطق كمرحلة أولى، بخاصة بعد مرور أكثر من عشرين يوماً على بدء سريان الاتفاق. لكنّ ضباط العدو اكتفوا بتسجيل الطلبات اللبنانية من دون تقديم وعود بخطوات قريبة".
أما الشكاوى التي استعرضها الوفد اللبناني عن الاعتداءات اليومية على لبنان، براً وبحراً وجواً، فقد الجانب الإسرائيلي "بدرسها"، بحسب "الأخبار".
كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: الجيش الإسرائيلي لم يقدم للجنة الإشراف على الهدنة مهلة للانسحاب من الجنوب ولم يعِد بوقف الخروقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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