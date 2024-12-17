قوى الأمن: تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد بين جبيل وعمشيت من اليوم حتى السبت

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تعبيد للحفر على المسلك الشّرقي من الأوتوستراد بين مدينتَي جبيل وعمشيت، اعتبارًا من تاريخ 17/12/2024 ولغاية 21/12/2024، يوميًّا اعتبارًا من السّاعة 08:00 ولغاية السّاعة 17:00".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق المسلك المذكور أمام حركة المرور"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".