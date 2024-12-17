أعرب مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة الثلاثاء توم فليتشر عن "شعور مشجّع بعد اجتماعات عقدها في دمشق مع السلطات الجديدة"، مشيرا إلى "وجود أساسٍ لزيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي".
ولفت فليتشر، في تصريح له بعد لقائه قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الى أن "هناك لحظة أمل حذر في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة بعد لقائه الشرع: من الممكن تزويد سوريا بمساعدات حيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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