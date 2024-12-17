مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة بعد لقائه الشرع: من الممكن تزويد سوريا بمساعدات حيوية

أعرب مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة الثلاثاء توم فليتشر عن "شعور مشجّع بعد اجتماعات عقدها في دمشق مع السلطات الجديدة"، مشيرا إلى "وجود أساسٍ لزيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي".

ولفت فليتشر، في تصريح له بعد لقائه قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الى أن "هناك لحظة أمل حذر في سوريا".