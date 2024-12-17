رفع علم فرنسا فوق السفارة في دمشق وموفدها إلى سوريا يؤكد وقوف بلاده "إلى جانب السوريين"

رُفع العلم الفرنسي فوق السفارة الفرنسية في دمشق للمرة الأولى منذ العام 2012، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) وذلك بعد وصول وفد دبلوماسي للقاء السطات الجديدة في البلاد بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقال موفد فرنسا إلى سوريا إن فرنسا تقف "الى جانب السوريين" خلال المرحلة الانتقالية.
ويأتي ذلك بعد زيارات رسمية لبريطانيا وألمانيا والأمم المتحدة بعد مرور اسبوع على سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة انتقالية تقودها هيئة "تحرير الشام".
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