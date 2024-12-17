خارجية إيران: بزشيكان سيزور مصر وسنعيد فتح سفارتنا في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور مصر للمشاركة في قمة مجموعة الدول الثماني النامية والتي تضم بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا.

وتطرق إلى الأوضاع في سوريا، حيث أكد أنها الخارجية الإيرانية ستعيد فتح سفارتها في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها، مضيفا "ذهبنا إلى سوريا كمستشارين بدعوة من حكومتها. إيران كانت تسعى إلى مساندة الشعب السوري في مواجهة التطرف والعنف لتوفير الأمن".

وقال "هناك مبالغة بحجم ديون سوريا لإيران والمعاهدات الثنائية بيننا قائمة وستنتقل للحكومة المقبلة"، موضحا أنه "لم تتشكل حكومة انتقالية سورية بالمعنى المتعارف عليه وسنحدد علاقتنا معها في الوقت المناسب".

وشدد المتحدث على أن "الكيان الصهيوني يعتدي على سيادة سوريا ويجب على المجتمع الدولي وقف الاعتداءات الصهيونية على دول المنطقة".

وقال بقائي "نأمل أن تسفر المرحلة الانتقالية في سوريا عن تشكيل حكومة تضم كل أطياف السوريين وتحافظ على وحدة البلاد واستقلالها"، و"نأمل أن تمضي الفترة الانتقالية في سوريا بسلاسة وبشكل سلمي يضمن أمن جميع السوريين".

وأكد "أننا لن ندخر جهدا لتكون المرحلة الانتقالية في سوريا بعيدة عن الفوضى واستغلال الإرهابيين".

إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم خارجية إيران، أنه "يجب على دول الاتحاد الأوربي أن تعيد النظر في سياساتها تجاه منطقتنا"، مؤكدًا أن "الضغوط الغربية لن تؤثر على البرنامج النووي السلمي لبلادنا".

وأضاف "لم نشهد في تاريخ الأمم المتحدة إجماعا ضد جرائم الاحتلال الصهيوني كما هو عليه الحال الآن".