الجولاني أمام وفد الخارجية البريطانية: يجب رفع العقوبات عن سوريا كي يعود السوريون لبلدهم

أشار زعيم هيئة "تحرير الشام" والقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، خلال لقائه وفد الخارجية البريطانية، إلى أن "ما حصل في سوريا انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم".

ولفت إلى أن "هذا الانتصار حصل دون تدمير في البنى التحتية ودون أي نزوح"، معتبرا أن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد "دمر كل شيء حتى مؤسسات الدولة واستهدف كل الطوائف".

وشدد الشرع على أنه "يجب رفع العقوبات عن سوريا كي يعود السوريون إلى بلدهم".