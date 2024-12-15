شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تناقش اليوم تحديات الإصلاح الإدارى وبيئة العمل فى الصحف المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تنظم نقابة الصحفيين جلسة نقاشية بعنوان "تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية"، اليوم الأحد، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

ويتحدث في الجلسة الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، وجلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق، والدكتور أسامة السعيد، والصحفي هشام فؤاد، وتدير الجلسة الكاتبة الصحفية أمينة النقاش.

وتسلط هذه الجلسة الضوء على التحديات الإدارية التي تواجه المؤسسات الصحفية المصرية، وتناقش الحلول المقترحة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين بيئة العمل للصحفيين، مع التركيز على أهمية تطوير السياسات الداخلية، وإعادة هيكلة المؤسسات لمواكبة المتغيرات السريعة في قطاع الإعلام.