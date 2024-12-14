"الجزيرة": قصف يعتقد أنه إسرائيلي استهدف معامل الدفاع ومركز البحوث في مصياف بريف حماة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "قصف يعتقد أنه إسرائيلي استهدف معامل الدفاع ومركز البحوث في مصياف بريف حماة". وكانت قد أفادت قناة "الجزيرة"، في وقت سابق من اليوم، عن "دوي انفجار جراء غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق".

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