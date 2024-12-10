شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان و3 مفقودين في حريق بمستودع وقود وسط إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان مصرعهما وفُقد 3 آخرون وأصيب 26 شخصًا في حريق اندلع يوم الاثنين، في مستودع وقود تابع لشركة إيني في كالينزانو بمنطقة توسكانا وسط إيطاليا.

وفرضت السلطات طوقًا حول موقع الحريق بمحيط 5 كيلومترات، ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم حتى لا يتعرضوا للأبخرة السامة.

وكان حاكم منطقة توسكانا أوجينيو جياني أشار في وقت سابق على تليجرام إلى أن الحريق نتج عن "انفجار".

النبيران تهدد خزانات الوقود

بحسب بيان لشركة إيني، فقد اقتصر الحريق على منطقة التحميل في الموقع المرتبط بمصفاة ليفورنو، من دون أن يهدد منطقة التخزين بأكملها.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب بارتفاع عدة أمتار وعمود ضخم من الدخان الأسود يتصاعد من الموقع، على مسافة ليست بعيدة عن خزانات الوقود.

وطلبت الحماية المدنية من سكان المنطقة إغلاق أبوابهم ونوافذهم.

تحقيقات لتحديد أسباب الحريق

تجري تحقيقات لتحديد أسباب الحريق وتبعاته البيئية والصحية.

وأرسل خبراء إلى الموقع لتقييم مخاطر التلوث، بما في ذلك على الممرات المائية المجاورة.

وقالت الحكومة في بيان، إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قدمت تعازيها لأسر الضحايا.