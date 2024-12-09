شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المنطقة تشهد صراعات كبيرة.. والإرهابية تواصل نشر الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات وأحداث يؤكد للجميع حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الأمن والاستقرار ومؤسسات الدولة، متابعا:" مفهوم الدولة الوطنية الشامل المعني بتوحيد الجبهات الداخلية من مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والمواطنين والقيادة السياسية في جبهة واحدة قادرة على مواجهة هذه التحديات، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد النائب عمور هندي، أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة وفي منتهى الخطورة، تسببت في إثارة الفوضى في دول الجوار فضلا عن تزايد سقوط الضحايا من المواطنين، وهو ما يؤكد أن المنطقة تمر بمرحلة من الويلات، ولكي تتجنب مصر ويلات ما يحدث في المنطقة، على الجبهة الداخلية أن تتماسك وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد، وأن يكون الجميع على قدم وساق من أجل عبور هذه الفترة الحرجة، وأن يُعلى الجميع مصلحة الوطن.

وحذر عضو النواب، من الشائعات، مؤكدا أن الفترة الحالية وما تشهده المنطقة من أحداث بمثابة البيئة الخصبة للجماعات الإرهابية لنشر شائعاتها، خاصة وأن هذه الجماعة تطلق شائعات دون توقف وتستغل كل الأحداث في محاولة فاشلة منها لنشر الشائعات، متابعا:" لن نلتفت لما يثار من شائعات وأكاذيب تستهدف إثارة البلبلة، وبث الفوضى، وقلب الحقائق، الإرهابية تستهدف زعزعة الاستقرار الذى تشهده مصر وسط منطقة كلها حروب وأزمات وكوارث لم تشهدها المنطقة من قبل، وما حدث في سوريا سوف ينعكس على المنطقة بأكملها".