شكرا لقرائتكم خبر عن كوركسك.. بوتين يتخذ قرارًا جديدًا للتعامل مع التوغل الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

استبدال حاكم منطقة كورسك

الدمام - شريف احمد - قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استبدال حاكم منطقة كورسك التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية بشكل جزئي.وعين بوتين، ألكسندر خينشتاين، العضو البارز في مجلس الدوما، حاكما بالوكالة لكورسك.وقال بوتين خلال اجتماعه مع الحاكم الجديد: "هناك حاجة لإدارة الأزمة هناك"، مضيفًا "الأمر الأكثر أهمية هو تنظيم العمل على مساعدة الناس".ورد "خينشتاين" الذي أقر بوجود خلل في التواصل: "يتعين علينا أن نفعل كل ما بوسعنا حتى يشعر جميع سكان منطقة كورسك بأنهم جزء من بلدنا الكبير".

وأشار الكرملين إلى أن الحاكم السابق أليكسي سميرنوف، الذي تولى المنصب بالوكالة في مايو وتسلمه رسميًا في سبتمبر غادر طوعًا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن بوتين يعتبر أن بإمكان خينشتاين "التعامل بشكل أفضل مع هذا الدور"، نافيًا وجود أي "شكاوى" ضد سميرنوف.



هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك

وشنت القوات الأوكرانية هجومًا مفاجئًا على كورسك في أغسطس أجبر آلاف المواطنين الروس على الفرار من المنطقة الحدودية.

وقال الجيش الأوكراني في نوفمبر إنه يسيطر على 800 كلم مربع من أراضي المنطقة.

ومنذ أغسطس، لجأ سكان كورسك إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من عدم وجود تحذيرات، بشأن التوغل وطريقة التعامل مع الأزمة.