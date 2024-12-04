بلينكن رحّب برفع الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ودعا إلى حلّ سلمي للخلافات السياسية

رحّب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بـ"رفع الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية بعدما فُرضت لبضع ساعات في خطوة أثارت أزمة داخلية وقلقا دوليا"، داعيا إلى حلّ سلمي للخلافات السياسية في الدولة الحليفة لبلاده.

واشار بلينكن في بيان بعد إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول رفع الأحكام العرفية التي كان قد فرضها قبل ساعات من ذلك، الى أننا "ما زلنا نتوقّع أن يتمّ حلّ الخلافات السياسية سلميا ووفقا لسيادة القانون".