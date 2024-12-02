الحكومة الفرنسية تواجه شبح الانهيار.. ماذا يحدث الآن؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: فتح رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه الباب أمام أحزاب المعارضة لمحاولة الإطاحة بحكومته – ربما يوم الأربعاء – بإعلانه أنه لن يقدم ميزانية الضمان الاجتماعي للتصويت.

وانخرط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة بارنييه ومارين لوبان في معركة عالية المخاطر بشكل متزايد حول هذه القضية، والتي قد تشهد سقوط رئيس الوزراء في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع.

وقال بارنييه للمشرعين بعد ظهر الاثنين إن "الفرنسيين يطالبون ويتوقعون الاستقرار". "يجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية، وأنا أتحمل مسؤوليتي".

وبموجب الدستور الفرنسي، يمكن للحكومة تمرير التشريعات دون موافقة البرلمان. ولأنه فعل ذلك الآن فيما يتعلق بالميزانية، يمكن للمشرعين الدعوة إلى اقتراح بحجب الثقة. وإذا نجح فإنه سيرفض التشريع ويجبر الحكومة على الاستقالة.

من المرجح أن يتم اقتراح حجب الثقة يوم الأربعاء. وستعمل الحكومة بعد ذلك بصفة تصريف الأعمال حتى يتم تعيين إدارة جديدة.

دور صانع الملوك

وكان ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري قد تعهد بالفعل بطرح مثل هذا الاقتراح على الفور. ولتحقيق النجاح، لا يتطلب الأمر دعم اليسار فحسب، بل يتطلب أيضا أصوات اليمين المتطرف. وقال حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان بعد وقت قصير من إعلان بارنييه إنه سينضم إلى المعارضة.

في البداية كان حزب لوبان على استعداد للعب دور صانع الملوك، مما سمح لبارنييه بالبقاء في السلطة مقابل تنازلات معينة. لكن القوة اليمينية المتطرفة الفرنسية أظهرت بعد ذلك استعدادها للانقلاب على رئيس الحكومة البالغ من العمر 73 عاما، والذي اتهمته بعدم أخذ مخاوفها على محمل الجد.

حذر رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، صباح الاثنين من أن الأمر سيستغرق "معجزة في اللحظة الأخيرة" لتغيير رأي الحزب بشأن التصويت ضد الحكومة.

وبدا لبضع ساعات يوم الاثنين وكأن مثل هذه المعجزة قد تأتي في شكل بيان من مكتب رئيس الوزراء. وكان بارنييه قد استجاب لطلب رئيسي من الحزب اليميني المتطرف، وتعهد بأن الحكومة لن تتوقف عن تعويض المرضى عن أنواع معينة من الأدوية، وفقاً لتقارير "بوليتيكو".

مطالب كثيرة

وكان بارنييه قد قدم بالفعل تنازلات كبيرة لليمين المتطرف - من خلال الموافقة على تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية العامة للمهاجرين غير الشرعيين - لكنه لم ينسب الفضل علنًا لحزب التجمع الوطني في هذه التغييرات، الأمر الذي أثار استياء لوبان.

لكن هذه المرة، أسقط رئيس الوزراء اسم حزب اليمين المتطرف ومرشحه الرئاسي: "لقد تم تقديم مطالب كثيرة بشأن هذه القضية. وتذكرت السيدة مارين لوبان، ممثلة حزب التجمع الوطني، رئيس الوزراء ذلك خلال مكالمة هاتفية محادثة [صباح الاثنين]. الحكومة تتعهد بعدم التوقف عن سداد الأدوية في عام 2025.

ومع ذلك، لا يبدو أن هذا كافيا بالنسبة لوبان، التي تطالب الآن الحكومة بتقديم تنازل مكلف آخر من خلال تنفيذ تعديل كامل للمعاشات التقاعدية على أساس التضخم في الأول من كانون الثاني (يناير). وقالت لوبان بعد بيان مكتب رئيس الوزراء: "لا".