موهبة خفية للأميرة شارلوت ورثتها من الملكة إليزابيث

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - رغم هدوء الأميرة شارلوت الذي يلاحظه الجمهور في ظهورها الملكي بصحبة عائلتها، إلا أن شخصيتها تحمل في طياتها الكثير من المرح وخفة الظل والنشاط والمواهب المدفونة، وحسب ما كشفته مصادر مقربة من العائلة المالكة البريطانية، أن طباع شارلوت هي مزيج مما ورثته عن والدتها كيت ميدلتون، وجدتها الأميرة ديانا، وأيضاً أخذت الكثير من الملكة إليزابيث الثانية.

وجه الشبه بين الأميرة شارلوت والملكة إليزابيث الثانية

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الأميرة شارلوت، البالغة من العُمر 9 أعوام، ورثت عن جدتها الراحلة الأميرة ديانا اهتمامها وإتقانها لرياضة الباليه، وهذا ما يعرفه الجمهور الملكي، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن أميرة ويلز، ورثت أيضاً موهبة من جدتها الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

قال المؤلف الملكي فيل دامبير لمجلة "Hello": "الأميرة شارلوت ورثت عن الملكة إليزابيث الثانية القدرة والمهارة على تقليد الشخصيات البارزة بإتقان".

وتابع: "تكون هذه الفقرة مفضلة لدى العائلة في التجمعات، تحديداً في احتفالات الكريسماس العائلية، فعندما كان يجتمع أفراد العائلة المالكة في المساء في ساندرينجهام، كانت تبدأ الملكة الراحلة تقليد بعض الشخصيات المشهورة وتجعلهم يخمنون من الشخصية التي تقلدها، ومنها شخصيات سياسية، واجتماعية، ورؤساء دول، وكان أشهر شخص تقلده الملكة هو الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين. والآن تقوم شارلوت بهذا الدور بدلاً من جدتها الراحلة".

وأضاف فيل: "الأميرة شارلوت تشبه الملكة إليزابيث أيضاً في شخصيتها، فهي تتمتع بقدر النضج الذي كانت تتمتع به الملكة إليزابيث في طفولتها، شارلوت تتمتع بقوة داخلية قد تصبح ذات يوم لا تقدر بثمن، ونتوقع أن نراها في مكان مرموق عندما تكبر".



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الأمير ويليام يدعم ابنه لويس في تعلم الموسيقى

الأمير ويليام، أثناء حديثه مع عازف الجيتار في فرقة رولينج ستونز روني وود، وعازف الجيتار السابق في فرقة دير ستريتس مارك نوبفلر، في حفل توزيع جوائز "توسك"، التي أقيمت في لندن يوم الأربعاء 27 نوفمبر، 2024. اعترف أمير ويلز، البالغ من العمر 42 عاماً، بأنه لديه موسيقي ناشئ في المنزل، وهو ابنه البالغ من العمر 6 سنوات فقط، وفقاً لصحيفة التلغراف.

وقال ويليام: "أصغر أبنائي يتعلم العزف على الطبول، ولهذا السبب قضيت الفترة الماضية كلها وأنا أضع أصابعي في أذني، لكنني بالطبع أدعمه".

وخلال الحدث، قدم الأمير جائزة توسك للحفاظ على البيئة في أفريقيا، وجائزة توسك لحماية الحياة البرية، وعلى هامش الحفل، وجه أمير ويلز رسالة للعالم خاصة بالبيئة: "الليلة تذكرنا بأن كوكبنا لا يزال يواجه مخاوف بيئية مرعبة، من تغير المناخ واستغلال الموارد الطبيعية، ويوجد اتجاه تنازلي مثير للقلق في التنوع البيولوجي العالمي"، وأضاف: "الغابات المطيرة التي تعادل مساحتها مساحة البلدان تختفي، ومليون نوع معرض لخطر الانقراض، ويرجع ذلك في الغالب إلى النشاط البشري".

وأضاف: "الآن هو الوقت المناسب للعمل على منع الأجيال القادمة من الانفصال عن الطبيعة".



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