اعلن المرصد السوري "ارتفاع حصيلة هجوم الفصائل المعارضة في شمال سوريا إلى 412 قتيلا بينهم 61 مدنيا". وأوضح المرصد أن "الهجوم أسفر عن 214 قتيلا في صفوف الفصائل و137 قتيلا في صفوف قوات النظام والميليشيات الموالية لها و61 قتيلا مدنيا، بينهم 17 سقطوا الأحد".

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