محمود فوزى يستقبل وزير العدل الصومالى لبحث العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون

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القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.

ورحب المستشار محمود فوزي بالسيد الوزير، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال، مؤكدًا على حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ومشيدًا بالدور الذي يقوم به الجانب الصومالي لدعم هذه العلاقات الثنائية.

من جانبه، أكد إلياس شيخ عمر أبو بكر، أن العلاقات المصرية الصومالية ليست مجرد علاقات دبلوماسية، بل هي روابط أخوية عميقة تمتد عبر التاريخ، حيث أن مصر تضع دعم استقرار وتنمية الصومال على رأس أولوياتها، كما أن جمهورية الصومال تسعى دائمًا لتعزيز التنسيق المشترك في الملفات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وتطرق المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء إلى مهام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موضحًا أنها تمثل حلقة تواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، كما أشار إلى أن الوزارة من الوزارات المشاركة في ملف حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دورها في تعزيز التواصل السياسي مع الأحزاب، النقابات، الاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني، لاستقبال المقترحات والأفكار.

وفي ختام اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، درع الوزارة إلى السفيرإلياس شيخ عمر أبو بكر، معربًا عن شكره واعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

جانب من اللقاء

المستشار محمود فوزي وإلياس شيخ عمر أبو بكر

وزيرالدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال