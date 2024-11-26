الأمانة العامة لمجلس الوزراء: جلسة للحكومة عند التاسعة والنصف من صباح الغد

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن "جلسة للحكومة عند التاسعة والنصف من صباح الغد". وفي وقت سابق، افادت معلومات "النشرة" أن رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيب ميقاتي دعا الوزراء إلى جلسة ستعقد عند الساعة 9 ونصف من صباح الغد، لمواكبة التطورات القائمة حول إتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

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