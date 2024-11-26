منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات على مستشفى كمال عدوان في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس الهجمات المتواصلة على مستشفى كمال عدوان شمال غزة خلال اليومين الماضيين التي نتجت عنها إصابة 14 شخصا، بينهم مدير المستشفى وعدد محدود من الكوادر الطبية، مطالبا بوقف فوري لها، مشددا على أهمية توفير ممر آمن للفريق الطبي والإمدادات الطبية، داعيا إلى وقف إطلاق النار لتخفيف معاناة المدنيين.

ويعاني المستشفى – الذي يضم 65 مصابا و13 طفلا و8 مرضى في وحدة العناية المركزة – من نقص حاد في الإمدادات الطبية.

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