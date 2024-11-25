إعلام إسرائيلي: رفع حالة التأهب لسلاح الجو والدفاعات الجوية وتوقعات باستعداد حزب الله لإطلاق صواريخ بشكل واسع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "توقعات استنادا لمعلومات استخبارية بأن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ بشكل واسع النطاق".

تحدثت هيئة البث عن "رفع حالة التأهب لسلاح الجو والدفاعات الجوية قبل التوصل لاتفاق تسوية مع لبنان".

في وقت سابق، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "من المتوقع التصديق غدا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله بضغط من القيادة العسكرية".

من حانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان على الإسرائيليين غدا".

وكانت قد علمت "النشرة" ان قرار وقف الحرب أقرّ بشكل نهائي، وان التنفيذ ينتظر الإعلان عنه قريباً جداً، من دون تحديد سقف زمني، وقد يكون الإعلان عن وقف الحرب خلال ساعات.

وابلغ مصدر دبلوماسي غربي "النشرة" ان كل العراقيل تم ازالتها، ولم يعد هناك من اي مبرر لتأخير الإعلان عن وقف الحرب الإسرائيلية، سوى ترتيبات شكلية تتعلق بالاسرائيليين.