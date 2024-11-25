كشفت صحيفة "الأخبار"، نقلًا عن مصدر عسكري، أنّ "منذ فجر اليوم، نفّذت القوّات الإسرائيليّة إعادة تموضع على وقع ضربات "حزب الله"، فانسحبت من تلة لوبيا في خراج القليعة المواجهة لقلعة الشقيف، ومن داخل بلدة دير ميماس، وتراجعت شرقاً باتجاه تل النحاس. ومن أطراف الخيام، رُصد تراجع عدد من دبّابات الـ"ميركافا" باتجاه الشاليهات شرقًا ووطى الخيام جنوبًا".

كانت هذه تفاصيل خبر "الأخبار": انسحاب القوات الإسرائيلية من تلة لوبيا ومن داخل دير ميماس وتراجعها شرقًا باتجاه تل النحاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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