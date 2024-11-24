هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لهوكشتاين للمضي قدمًا نحو الاتفاق مع لبنان

زعمت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان".
في وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي، أننا "حذرنا لبنان أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق ستتم مهاجمة أهداف لبنانية"، لافتةً الى أن "إسرائيل ميزت حتى الآن بين أهداف لبنانية لم تهاجمها وأهداف تابعة لحزب الله".
وذكرت هيئة البث، أن "نتانياهو بحث مع مساعديه كيفية شرح وتقديم التسوية في الشمال للإسرائيليين، والاجتماع الأمني بين نتانياهو وكبار قادة الأجهزة الأمنية حاسم بالنسبة لمصير الاتفاق مع لبنان".
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