غانتس: الحكومة اللبنانية تطلق يد حزب الله وحان الوقت للعمل بقوة ضد أصولها

ادعى زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي الوزير السابق بيني غانتس، أن "الحكومة اللبنانية تطلق يد حزب الله"، مضيفًا "حان الوقت للعمل بقوة ضد أصولها".

وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعقد مساء اليوم مشاورات أمنية بشأن التوصل إلى تسوية في لبنان.

ومنذ صباح اليوم، تعرضت تل أبيب وحيفا وبلدات عدة في الجليل لصواريخ أطلقها حزب الله أدت إلى إلحاق دمار وسقوط إصابات بين الإسرائيليين.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.