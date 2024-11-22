ارتفاع في ضغط الدم.. نقل مدير منظمة الصحة العالمية إلى المستشفى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت صحيفة “أو جلوبو” البرازيلية، الخميس، إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس نُقل إلى مستشفى ساماريتانو بارا دا تشيجوكا في ريو دي جانيرو.

وتوجه تيدروس إلى “المستشفى بأعراض التهاب في الأذن الداخلية وارتفاع في ضغط الدم”، بعد أن ظهرت عليه علامات توعك، يوم الاثنين، على هامش قمة مجموعة العشرين.

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