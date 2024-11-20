قادة العشرين يدعمون حل الدولتين ويطالبون بوقف الحرب على غزة ولبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - عبر زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في بيان مشترك صادر عن قمتهم في البرازيل، أمس الاثنين، عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بالوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة والتصعيد في لبنان.

وأعلنت دول مجموعة العشرين في البيان أنها "متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار" في كل من غزة ولبنان.

وقال قادة الدول العشرين في بيانهم "نحن متحدون في دعم وقف شامل لإطلاق النار في غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2735، وفي لبنان بما يمكّن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق" الذي يقوم مقام خط الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف القادة في بيانهم الختامي "إننا وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان فإنّنا نؤكد على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيّين".

وتابعوا "نحن نسلّط الضوء على المعاناة الإنسانية والآثار السلبية للحرب" في قطاع غزة و"نكرر التزامنا الثابت برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

المصدر : وكالات