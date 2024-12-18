الامارات | «دبي لسباق الخيل» يتلقى 300 طلب مشاركة في سباقاته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباق الخيل تلقيه أكثر من 300 طلب من ملاك خيول دولية للمشاركة في كرنفال سباقات دبي، الذي انطلقت فعالياته في الثامن من نوفمبر الماضي، ويستمر حتى كأس دبي العالمي المقررة إقامته في الخامس من أبريل المقبل.

وشهد الكرنفال إقامة أربع أمسيات على مضمار ميدان العالمي، ومن المقرر إقامة الأمسية الخامسة «فستيف فرايداي» يوم الجمعة 20 ديسمبر الجاري.

وكان موسم كرنفال سباقات دبي قد شهد توسعات كبيرة في برامجه وهيكلته خلال عام 2023، ما أسهم في تعزيز الإقبال العالمي على المشاركة.

من جانبه، أكد مدير عمليات السباقات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل، إيروان تشاربي، سعادته بهذا الإقبال الكبير على المشاركة، معرباً عن سعادته بتلقي هذا العدد الكبير من الطلبات من مختلف أنحاء العالم، وفخره بأن العديد من المدربين اختاروا دبي قاعدة لخيولهم لهذا الموسم.