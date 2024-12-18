الامارات | الأرض تلعب مع أصحابها 9 مرات في كأس الخليج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعبت الأرض مع أصحابها للفوز بلقب بطولة كأس الخليج العربي في تسع نسخ فقط، من أصل 25 أقيمت فيها البطولة التي انطلقت بنسختها الأولى عام 1970، فيما ذهب اللقب في 16 مرة لأحد المنتخبات الزائرة.

وتتصدر منتخبات الكويت وقطر والعراق قائمة المنتخبات المتوجه باللقب على أرضها، ولكل منهم لقبان، في حين فازت الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان بلقب واحد على أرضها.

ويُعد منتخب البحرين من أكثر المنتخبات التي خاصمها اللقب على أرضها، إذ استضافت البطولة أربع مرات، ذهبت ثلاثة ألقاب منها إلى المنتخب الكويتي، ولقب واحد للأبيض الإماراتي، كما عجز منتخب اليمن عن حصد اللقب في المرة الوحيدة التي استضاف فيها البطولة عام 2010.

وكانت بداية ابتسام الأرض لأصحابها في النسخة الثالثة «خليجي 3» التي أقيمت في الكويت عام 1974، وتوج بها «الأزرق» في ظل مشاركة ستة منتخبات.

كما توج منتخب العراق بلقب «خليجي 5» على أرضه في عام 1979، وقد شاركت في هذه البطولة 7 منتخبات، واستطاع منتخب العراق أن يتوج بلقبها بعد الفوز في جميع مبارياته، كما ألحق أول هزيمة بمنتخب الكويت منذ انطلاق دورات الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. وعاد منتخب الكويت ليستفيد من عامل الأرض مجدداً ويتوج باللقب في «خليجي 10»، حيث أقيمت الكأس في الكويت عام 1990.

وفي النسخة الـ11 من البطولة التي أقيمت في قطر عام 1992، فاز «العنابي» باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وخلال نسخة «خليجي 15» التي أقيمت في السعودية عام 2002، فاز الأخضر السعودي باللقب.

وكان اللقب الإماراتي الأول على أرضه في «خليجي 18» عام 2007، بعد الفوز على منتخب عمان في المباراة النهائية بهدف دون مقابل سجله إسماعيل مطر.

وفي نسخة «خليجي 19» التي أقيمت عام 2009 في عمان، فاز المنتخب العماني باللقب ونجح في التتويج الأول له على حساب المنتخب السعودي بركلات الترجيح، وتوّج منتخب العراق بلقب «خليجي 25» عام 2023 للمرة الثانية التي يستضيف فيها البطولة، بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي، وامتدت إلى شوطين إضافيين.

وعلى مدار الـ25 نسخة الماضية استضافت منتخبات الكويت والسعودية وقطر والبحرين أربع نسخ لكل منها، فيما استضافت الإمارات وعمان البطولة ثلاث مرات لكل منهما، ومرتين للعراق، في حين استضافت اليمن نسخة واحدة عام 2010.

ويتصدر المنتخب الكويتي قائمة المنتخبات الأكثر تتويجاً باللقب بواقع 10 ألقاب، ويأتي خلفه المنتخب العراقي، بأربعة ألقاب، في حين يحمل المنتخب السعودي والقطري ثلاثة ألقاب في سجلاتهما، ولقبين لكل من الإمارات وعمان، ولقباً واحداً للبحرين، فيما لم يحقق المنتخب اليمني أي لقب.