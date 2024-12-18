شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات ضمن أكبر 4 أسواق استقبلت صادرات مصرية فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2023، عن قائمة أكبر 4 دول صدرت إليها مصر بنهاية العام الماضي، قياسا بنفس الفترة من العام السابق له 2022، والتى تضمنت كلا من تركيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والإمارات على الترتيب.

ويشير التوزيع النسبى الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لأهم الدول المصدر إليها إلى أن تركيا استحوذت على نسبة 8.6% من جملة الصادرات، لتصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار خلال عام 2023، وفي المرتبة الثانية جاءت إيطاليا واستحوذت على نسبة 7.6% من جملة الصادرات المصرية، حيث بلغت قيمتها نحو 3.3 مليار دولار خلال عام 2023.

وفى المرتبة الثالثة استحوذت المملكة العربية السعودية على نسبة 6.2% من إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2023، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبـة 6.2% لتصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2022، وفي المرتبة الرابعة حازت دولة الإمارات العربية على بنسبة 5.2٪ من إجمالى صادرات مصر، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إليها بنسبة 13.8% لتصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 2 مليار دولار لعام 2022.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية فى المرتبة الأولى بنسبة 32.3% من جملة الصادرات المصرية، يليها دول غرب أوروبا وحازت على 24.1% ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.7%.