شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات وعواصف.. "إعصار القنبلة" يهدد أمريكا وغرب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد شمال كاليفورنيا الأمريكية ومنطقة شمال غرب المحيط الهادئ لعاصفة قوية ستتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب المنطقة، وربما تتسبب أيضا في انقطاع التيار الكهربائي وحدوث فيضانات.

وأصدر مركز التنبؤ بالطقس تحذيرات من أمطار غزيرة اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، حيث يضرب المنطقة أقوى نهر جوي - وهو عبارة عن منطقة طويلة وضيقة من الهواء فى الغلاف الجوى تشبه النهر وترسل أعمدة من الرطوبة تمتد بعيدا فوق المحيط الهادئ - تشهده كاليفورنيا وشمال غرب المحيط الهادئ هذا الموسم.

وأوضح ريتشارد بان، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للتنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية، أن قوة العاصفة اشتدت بسرعة كبيرة لدرجة أنها تعتبر "إعصار القنبلة". العواصف الشتوية وقال "بان" إن المناطق التي قد تشهد هطول أمطار غزيرة بشكل خاص مع توجه عمود الرطوبة الكبير نحو الأرض من المرجح أن تمتد من جنوب بورتلاند بولاية أوريجون إلى شمال منطقة سان فرانسيسكو.

وأضاف "احذروا من خطر الفيضانات على الارتفاعات المنخفضة والعواصف الشتوية على الارتفاعات الأعلى.. سيكون هذا حدثا مؤثرا".