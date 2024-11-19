شكرا لقرائتكم خبر عن راندا أبو العزم: يجب رد المختصين على الشائعات الهادفة لزعزعة استقرار المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

شددت الكاتبة الصحفية راندا أبو العزم، مدير مكتب قناة العربية في مصر، أهمية سرعة الجهات المعنية على الرد على الشائعات التي تصدر وتهدف لزعزعة استقرار المجتمع.

وأكدت خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق مبادرة "دور التنظيم الداخلي للإعلام في مواجهة الشائعات" أنه عند انتشار شائعة ما لا نجد من يرد عليها في وقتها والتأخير في الرد يتسبب في سرعة انتشار الشائعة وترسيخها لدي المواطن".

وأكملت مدير مكتب العربية في مصر، أن تأخر المتحدثين الرسميين في الرد على ما ينتشر من شائعات، مشددة على منح المتحدث المستحة الكافية للحديث مع وسائل الإعلام لمواجهة انتشار تلك الشائعات بخطوط عريضة وواضحة.