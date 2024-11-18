غوتيريس: التوصل لنتيجة إيجابية في "كوب29" يتطلب جهودا قيادية وتنازلات من مجموعة العشرين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ (António Guterres)، عن قلقه بشأن "وتيرة المفاوضات في مؤتمر الأطراف التّاسع والعشرين في باكو"، مشدّدًا على أنّ "الفشل ليس خيارًا".

وأشار، خلال مؤتمر صحافي في ريو دي جانيرو، حيث يحضر اليوم والثّلثاء قمّة الاقتصادات الرّائدة في العالم، إلى أنّ "التّوصّل إلى نتيجة إيجابيّة في مؤتمر المناخ (كوب29) لا يزال في متناول اليد، لكن الأمر يتطلّب جهودًا قياديّة وتنازلات من دول ​مجموعة العشرين​". ودعا قادة مجموعة العشرين إلى "إعطاء تعليمات واضحة للمفاوضين في باكو، من أجل التّوصّل إلى اتفاق أساسي جدًّا بشأن الهدف المالي العالمي الجديد في باكو وكذلك في البرازيل".

وكانت قد وصلت المفاوضات بين الدّول الغنيّة والنّامية إلى طريق مسدود في أذربيجان، ما يعقّد عمل وزراء من نحو 200 دولة، يُتوقّع حضورهم في الأسبوع الثّاني من القمّة.

فبعد أسبوع من المفاوضات المكثّفة برعاية الأمم المتّحدة، لا يزال الخلاف شديدًا حول كيفيّة تعبئة مبلغ 1000 مليار دولار أو أكثر، الّذي يُعتبر ضروريًّا لمساعدة الدّول النّامية على تقليل اعتمادها على النّفط والتّكيّف مع الكوارث المناخيذة.

ومن المقرّر أن تُعقد خلال قمّة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين (19 دولة إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي)، جلسةً عامّةً غدًت الثّلثاء حول قضايا المناخ.