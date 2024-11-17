الجيش نعى المعاون الأول بسام الزاخوري والعريف الأول محمد حسين اللذين استشهدا جراء استهداف إسرائيلي في الماري

نعت قيادة الجيش، المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ 17/ 11/ 2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري.

وذكرت المديرية، أن "المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري من مواليد 1/ 7/ 1987 بطرماز – المنية الضنية الشمال تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 2/ 5/ 2008، حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات وهو مـتأهل ولديه طفلين".

( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

أما العريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، فلفتت الى أنه "من مواليد 15/ 11/ 1977 مشمش – عكار، تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 26/ 12/ 2009، حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، وهو متأهل ولديه ٣ أطفال".

وأكدت أن "مراسم التشييع للشهيديو تحدد لاحقًا".