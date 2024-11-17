شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 8.9 مليار جنيه تمويل مشروع البتلو.. ودعم صغار المربيين أولوية والان مع تفاصيل الخبر

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القيادة السياسية تولي مشروعات الثروة الحيوانية اهتمام خاص، وعلى وجه الخصوص صغار المربيين، وذلك من خلال تقديم كل سبل الدعم والتمويل اللازم لهم.

وأوضح نائب وزير الزراعة، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، أن مشروع البتلو من المشروعات التى تحظى باهتمام كبير، ولم يتوقف، وهناك خطوات للتوسع فى المشروع، وذلك من خلال توفير التمويل الميسر، لتربية وتسمين رؤوس الماشية، ليصبح إجمالي التمويل حتى شهر أكتوبر الماضى 8.9 مليار جنيه استفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 آلاف رأس.

وأشار نائب الوزير، إلى أنه تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، وتوفير التمويل لشراء عدد من العجلات العشار عالية الانتاجية، وذلك من خلال شركة تتولى توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها، إضافة لتوفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدى صغار المربين وتوفير إحتياجات التلقيح الإصطناعي.