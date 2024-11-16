الخارجية اليابانية: مشاركة كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا سيكون له تأثير كبير على أمن شرق آسيا

حذّر وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، من أن "دخول قوات كورية شمالية في الحرب في أوكرانيا سيكون له تأثير كبير للغاية على الأمن في شرق آسيا".

وأكد أن "هذا لن يؤدي إلى تعميق خطورة الوضع في أوكرانيا فحسب، بل ستكون له أيضا تداعيات كبيرة للغاية على الوضع الأمني في شرق آسيا. ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء هذا التطور، وندينه بشدة".

ووصل إيوايا إلى أوكرانيا بعد أسابيع من تقارير تفيد بأن بيونغ يانغ أرسلت آلاف الجنود إلى روسيا، حيث قال الغرب وأوكرانيا إنهم ينتشرون في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وانضمت اليابان إلى سيول في إدانة دعم كوريا الشمالية لموسكو.