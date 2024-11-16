الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و111 مصابا خلال 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليومي، أن "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و111 مصابا خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,799 شهيدا و103,601 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.