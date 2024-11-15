29 منظمة غير حكومية اتهمت الجيش الإسرائيلي بتشجيع نهب المساعدات الإنسانية في غزة

اتهمت 29 منظّمة غير حكوميّة، بينها "أطباء العالم" و"أوكسفام" والمجلس النّروجي للاجئين، في تقرير مشترك، الجيش الإسرائيلي بتشجيع نهب المساعدات الإنسانيّة في ​قطاع غزة​، من خلال مهاجمة قوّات الشّرطة الفلسطينيّة الّتي تحاول مكافحته.

وشدّدت على أنّ "النّهب مشكلة متكرّرة، نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقّى من قوّات الشّرطة في غزة، ونقص السّلع الأساسيّة، وانعدام الطّرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السّكان الّذي يؤدّي إلى هذه الظّروف الكارثيّة"، مشيرةً إلى أنّ الجيش الإسرائيلي "يفشل" من جانب آخر في "منع نهب شاحنات المساعدة، أو منع العصابات المسلّحة من ابتزاز المال من المنظّمات الإنسانيّة لحمايتها".

وأكّدت المنظّمات أنّ "في بعض الحالات"، وفيما كان عناصر الشّرطة الفلسطينيّون "يحاولون اتخاذ إجراءات ضدّ اللّصوص، تعرّضوا لهجوم من قبل القوّات الإسرائيليّة"، موضحةً أنّ "العديد من الحوادث تقع بالقرب من القوّات الإسرائيليّة أو على مرأى منها، بدون أن تتدخّل حتّى عندما يطلب سائقو الشّاحنات المساعدة".

وأعربت عن تنديدها بـ"خفض المساعدة الإنسانيّة الّتي تسمح إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة، إلى مستوى متدن تاريخيًّا"، مبيّنةً أنّ "ما معدّله 37 شاحنة مساعدات إنسانيّة دخلت إلى الأراضي الفلسطينيّة يوميًّا في تشرين الأوّل الماضي، و69 يوميًّا في الأسبوع الأوّل من تشرين الثّاني، مقابل 500 قبل 7 تشرين الأوّل 2023".