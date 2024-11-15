مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لخيمة نازحين جنوب مواصي خان يونس

كشفت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، عن "مقتل 7 مواطنين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين بالقرب من مسجد عثمان بن عفان جنوب مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وقد جرى نقل جثامين الضّحايا والجرحى إلى مجمع ناصر الطبّي في المدينة، والمستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزّة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل 43,764 فلسطينيًّا أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وإصابة 103,490 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة؛ إذ لا يزال آلاف الضّحايا تحت الرّكام وفي الطّرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.