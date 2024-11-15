"كتائب القسام": الإجهاز على 3 جنود صهاينة شمال بيت لاهيا واستهداف دبابة غرب جباليا

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّ "مقاتلينا تمكّنوا من الإجهاز على 3 جنود صهاينة من المسافة صفر، في محيط دوار "عباس كيلاني" شمال مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة"، مشيرةً إلى "أنّنا استهدفنا دبّابةً صهيونيّةً من نوع "ميركافا 4" بعبوة "شواظ"، في شارع دواس غرب مخيم جباليا شمال القطاع".

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