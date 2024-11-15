قيادي في "حماس": الحركة مستعدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وندعو ترامب للضغط على إسرائيل

أفاد القيادي "حماس" باسم نعيم، في حديث لوكالة "فرانس برس"، بأن "الحركة مستعدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في حال قُدم عرض يقضي بوقف اطلاق النار على ان تلتزم به دولة الاحتلال" وتدعو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للضغط على إسرائيل".

ولفت نعيم، الى أننا "نحن في حماس لم نتلقَّ أي اقتراح جديد وسندرس بايجابية أي عرض يقدم لنا"، مضيفاً "حماس أبلغت الوسطاء أننا مع أي اقتراح أو عرض يتم تقديمه لنا يحقق وقفا نهائيا لاطلاق النار والانسحاب العسكري من قطاع غزة مع تمكين عودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الاسرى وادخال المساعدات الانسانية والإغاثية، وإعادة الاعمار".