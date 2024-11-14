الجيش الإسرائيلي زعم تدمير مستودع أسلحة لقوة الرضوان ومنطقة إطلاق صواريخ بجنوب لبنان

ادّعى المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قوّات اللواء 188 تقوم بأعمال برّيّة في مناطق جديدة في ​جنوب لبنان​، لتدمير بنى تحتيّة"، زاعمًا أنّ "في أعمال التّفتيش الأخيرة، اكتشفت القوّات مستودع أسلحة تابعًا لقوّة الرّضوان احتوى على وسائل قتاليّة عديدة، منها قاذفات "RPG" وأسلحة قنص وذخيرة. وقد تمّت مصادرة جميع الوسائل القتاليّة وتدميرها".

وأفاد في تصريح، بأنّ "في عمليّة مداهمة أخرى، كشفت القوّات منطقةً تُستخدم لإطلاق قذائف صاروخيّة، تحتوي على قذائف وصواريخ نحو بلدات الشّمال، وقد تمّ تدمير الوسائل القتاليّة كافّة".