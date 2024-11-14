اعتصام لأهالي تلاميذ في القبة- طرابلس للمطالبة بالتحاقهم بمدرستهم وقطع الطريق موقتًا

نفّذ أهالي تلاميذ مدرسة الفارابي وروضة ضهر المغر في منطقة القبة- طرابلس، اعتصامًا للمطالبة بالتحاق التّلاميذ بمدرستهم، ورفض الانتقال إلى مدارس أخرى. وقطع الأهالي الطّريق لبعض الوقت، وردّدوا الشّعارات المطالِبة بحقّ أولادهم بالتّعليم.

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