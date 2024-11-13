ترامب يختار مايك هاكابي سفيرا لدى إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 ، اختيار الحاكم السابق لولاية أركنسو مايك هاكابي، سفيرا لواشنطن لدى إسرائيل.

وقال ترامب في بيان إن هاكابي "يعشق إسرائيل وشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل يبادله العشق. سيعمل مايك بلا هوادة من أجل عودة السلام إلى الشرق الأوسط".

كما أعلن ترامب اختيار مايك والتز مستشارا للأمن القومي في الإدارة الأميركية المقبلة.

وقال ترامب، إن والتز وهو نائب عن فلوريدا وعنصر سابق في القوات الخاصة "معروف على المستوى الوطني بقيادته في مجال الأمن القومي، وخبير بشأن التهديدات التي تمثلها الصين وروسيا وإيران والإرهاب العالمي".

ويمضي ترامب في اختيار مسؤولي إدارته المقبلة، وتسمية مقربين منه لشغل مناصب رئيسية عشية لقائه جو بايدن في البيت الأبيض الأربعاء.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب تعيين سناتور فلوريدا، ماركو روبيو، وزيرا للخارجية.

ويُعرف عن روبيو البالغ 53 عاما نهجه المتشدد حيال الصين كما أنه يدعو إلى تشديد العقوبات الأميركية على إيران. وشغل سابقا منصب الرئيس المشارك للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.

ولم تكن العلاقة جيدة دائما بين دونالد ترامب وماركو روبيو، فقد واجه سناتور فلوريدا قطب العقارات في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2016، وهو سباق سخر خلاله علنا من حجم يدي دونالد ترامب ولون بشرته.

لكن يبدو أن الرجلين قد دفنا الأحقاد منذ ذلك الحين.

ويثير التعيين المرتقب لروبيو الذي أوردته وسائل اعلام أميركية عدة، المخاوف في كييف، إذ اعتبر في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر أنه من الضروري "إنهاء" الحرب في أوكرانيا، والتي بلغت بحسب قوله "طريقا مسدودا".

كما يرجح أن يعيّن ترامب مايكل والتز الذي يعدّ أيضا من "الصقور"، وهو نائب عن فلوريدا وعنصر سابق في القوات الخاصة، مستشارا للأمن القومي، أحد المناصب الرئيسية في البيت الأبيض.

وسيكون روبيو ووالتز تاليا من مهندسي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الولاية الثانية لترامب الذي كان وعد خلال حملته بوضع حد للحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط وتجنب أي انخراط عسكري أميركي جديد في نزاعات مسلحة.

وبعيدا عن الشق الدبلوماسي، من المرجح أن يعين الرئيس المنتخب حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نويم على رأس وزارة الأمن الداخلي المكلفة بالجمارك وحراسة الحدود.

وتم تداول اسمها بين المرشحين الجديين لمنصب نائب الرئيس قبل الانتخابات، لكنها واجهت انخفاضا حادا في شعبيتها منذ أن صرّحت بأنها أطلقت النار على كلبتها وأردتها لأنه "لم يكن من الممكن ترويضها".

وأثار تصريحها موجة استياء في نيسان/أبريل بين أوساط الطبقة السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لشغل الكلاب مكانة خاصة في حياة العديد من العائلات الأميركية.

ومن المقرر أن يكون ترامب الذي سيواصل هذه التعيينات على مدار الأسبوع، في واشنطن الأربعاء لعقد اجتماع مرتقب مع جو بايدن.

وكان بايدن قد تعهد ضمان انتقال "سلمي ومنظم" للسلطة مع الرئيس الجمهوري المنتخب الذي حقق فوزا كبيرا على نائبة بايدن، الديمقراطية كامالا هاريس.

كما سيتوجه ترامب الذي سيؤدي اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/يناير إلى الكونغرس للتحدث مع المسؤولين الجمهوريين.

ومن المرجح أن يتمتع الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بسلطات كاملة في واشنطن، فقد فاز حزبه بالأغلبية في مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن يهيمن على مجلس النواب، بحسب عملية فرز الأصوات التي لا تزال جارية.

وقال الجمهوري مايك جونسون الذي سيحتفظ بمنصبه كرئيس لمجلس النواب، ما لم تحدث أي مفاجآت كبيرة "إنه صباح رائع في واشنطن، إنه يوم جديد لأميركا".

وستكون رئاسة مجلس الشيوخ موضوع انتخابات مغلقة بين الجمهوريين.

ودفع أغنى رجل في العالم إيلون ماسك الذي لعب دورا كبيرا في حملة دونالد ترامب، بكل قوته من أجل ترشيح السناتور عن فلوريدا ريك سكوت.

المصدر : وكالات