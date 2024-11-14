مركز الملك سلمان يواصل توزيع ملابس شتوية في محافظة الشمال- قضاء المنية

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء في إطار الجهود الإنسانية المستمرة، مشروع "كنف 3" لعام 2024 في مدينة طرابلس. ويشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام و ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحلات المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز و استفاد عدد ٤٥٥ طفل من اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني المضيف القاطنين في محافظة الشمال- قضاء المنية.

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