واشنطن: متفائلون بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، إنه "متفائل" بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، معتبرا أن هناك احتمالًا كبيرًا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان "قريبا"، وذلك في إحاطة تحدث خلالها للصحافيين في البيت الأببض.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، حيث تم بحث اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بمشاركة هوكشتاين وكبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك.

وقال هوكشتاين إن ديرمر استعرض الموقف الإسرائيلي خلال اللقاء، والآن يتعين على الولايات المتحدة تلقي رد من لبنان. وأوضح أن هناك احتمالاً بأن لا تكون هناك حاجة لزيارة أخرى يجريها إلى بيروت لتحقيق اختراقة. كما أشار إلى أنه لن يكون هناك أي دور لروسيا في الاتفاق أو في مراقبة تطبيقه.

وأشار هوكشتاين إلى أن الوزير الإسرائيلي، ديرمير أطلع المسؤولين الأميركيين على تفاصيل زيارته الأخيرة إلى موسكو، وأوضح أن هذه المحادثات تندرج ضمن إطار العلاقات الثنائية بين إسرائيل وروسيا، وأن الولايات المتحدة غير معنية بهذه المحادثات؛ وقال: "ما تفعله إسرائيل مع الروس هو شأنها".

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم، الثلاثاء، أنه "يبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى حل مع لبنان في أقرب وقت ممكن"، علما بأن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كرر اليوم تصريحاته بأن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار.

في المقابل، قالت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، إنه على الرغم من أن تل أبيب وواشنطن تقتربان من التوصل إلى تفاهمات حول اتفاق سياسي يؤدي إلى وقف إطلاق النار في لبنان، إلا أنه "ليس من المؤكد أن يوافق حزب الله في نهاية المطاف على المقترح الأميركي الإسرائيلي المحتمل.

المصدر : وكالات