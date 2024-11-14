بيرم رداً على باسيل: لا توجد قوة عسكرية تمنع الضرر والسلاح في المعركة هو لتحقيق اهدافها وهذا ما نتتظره في ميدان البطولة

علق وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، على كلام رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، بالقول: "معالي العزيز لا توجد قوة عسكرية تمنع الضرر، الردع هو قبل الحرب وبعدها وهذا عشناه 18 سنة بفضل قوة المقاومة بدليل ان العدو رغم سيل السلاح المقدم له من دولة كبرى تقتلنا معه لم يستطع منع الضرر عنده وهذا شيء جديد"، مضيفاً "نعم السلاح في المعركة هو لتحقيق اهدافها وهذا ما نتتظره في ميدان البطولة".

وكان قد لفت باسيل، الى أن "حزب الله لم يستطع منع إسرائيل من تدمير لبنان وتهجير شعبه وقدرة الإحتمال مختلفة بين لبنان وإسرائيل لأنها لا تتحمل الضرر النسبي وأنا أتكلم بواقعية كي لا أحبط الناس".