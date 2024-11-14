علق وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، على كلام رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، بالقول: "معالي العزيز لا توجد قوة عسكرية تمنع الضرر، الردع هو قبل الحرب وبعدها وهذا عشناه 18 سنة بفضل قوة المقاومة بدليل ان العدو رغم سيل السلاح المقدم له من دولة كبرى تقتلنا معه لم يستطع منع الضرر عنده وهذا شيء جديد"، مضيفاً "نعم السلاح في المعركة هو لتحقيق اهدافها وهذا ما نتتظره في ميدان البطولة".
وكان قد لفت باسيل، الى أن "حزب الله لم يستطع منع إسرائيل من تدمير لبنان وتهجير شعبه وقدرة الإحتمال مختلفة بين لبنان وإسرائيل لأنها لا تتحمل الضرر النسبي وأنا أتكلم بواقعية كي لا أحبط الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر بيرم رداً على باسيل: لا توجد قوة عسكرية تمنع الضرر والسلاح في المعركة هو لتحقيق اهدافها وهذا ما نتتظره في ميدان البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.