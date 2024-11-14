الطيران الاسرائيلي يشن غارات على بنت جبيل وفرون والنبطية الفوقا والمنصوري

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية وعلى دفعتين، مستهدفا بلدة النبطية الفوقا. واشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى شن الطيران الحربي غارات على بلدات المنصوري، وبنت جبيل وفرون.

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