الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة تسللت إلى منطقة سهل الحولة في الجليل

أعلن الجيش الإسرائيلي، انه "اعترضنا مسيرة تسللت إلى منطقة سهل الحولة في الجليل". وفي وقت سابق، اعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن "إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم وبلدات عدة بالجليل الأعلى تحذيرا من تسلل مسيرة".

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