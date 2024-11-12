القوات المسلحة الأردنية: نفذنا إنزالًا جويًا لمساعدات إنسانية وإغاثية على جنوب قطاع غزة

أعلنت القيادة العامّة للقوّات المسلّحة الأردنيّة "أنّها نفّذت إنزالًا جويًّا جديدًا لمساعدات إنسانيّة وإغاثيّة على جنوب ​قطاع غزة​، من خلال طائرة نوع "C130" تابعة لسلاح الجوّ الملكي".

وأوضحت في بيان، أنّ "الإنزال الّذي نُفّذ بالتّعاون مع الهيئة الخيريّة الأردنيّة الهاشميّة، اشتمل على مساعدات إنسانيّة وإغاثيّة لمساندة الأهل في قطاع غزّة، جرّاء الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها القطاع، ولتحسين الأوضاع الإنسانيّة هناك".

وأكّدت القيادة أنّ "​القوات المسلحة الأردنية​ مستمرّة بإرسال المساعدات الإنسانيّة والطّبيّة والإغاثيّة، من خلال الإنزالات الجوّيّة والقوافل البرّيّة، لمساعدة الأهل والتّخفيف من تداعيات الحرب الدّائرة في القطاع"، مشيرةً إلى أنّ "مجموع الإنزالات الجوّيّة الأردنيّة بلغ 123 إنزالًا، و266 إنزالًا جوّيًّا بالتّعاون مع الدّول الشّقيقة والصّديقة".